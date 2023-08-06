Рашид Рахимов: линия атаки «Спартака» на сегодняшний день одна из сильнейших в лиге

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов рассказал о разговоре с центральными защитниками перед матчем 3-го тура чемпионата России со «Спартаком». Вчера, 5 августа, казанцы проиграли со счётом 1:4.

«У «Спартака» в этом сезоне одна из сильнейших атак, был ли в связи с этим разговор с центральными защитниками? Да, у нас был разговор. Мы говорили о том, что нам нужно обороняться вперёд. Нельзя давать спартаковцам разворачиваться, набирать скорость, принимать мячи. Первый их мяч так и случился. Вместо того, чтобы напрячь игрока, оставить его спиной к нашим воротам, мы даем возможность ему развернуться. Бонгонда тут же бежит за спину, получает передачу и забивает.

Вы правы, что линия атаки «Спартака» на сегодняшний день одна из сильнейших в лиге. Даже замены, которые происходят… Ещё Бальде сидел на скамейке и не выходил. Но если бы мы играли правильно, не давали этих возможностей, думаю, все было нормально. Но это всегда сложно, когда есть такое качество в атаке у соперника.

Можно ли сказать, что матч стал показательным с точки зрения того, что «Рубину» не хватает глубины состава? Мы это прекрасно понимаем. Естественно, мы пытаемся усилить команду, думаем о приобретениях. Надеемся, что в ближайшее время у нас это всё произойдет. Мы должны понимать, что качество нашей игры должно как минимум сохраняться, когда происходят замены», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».