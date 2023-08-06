Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Кёльн — Аякс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
12:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«ПСЖ» уверен, что Мбаппе хочет только в «Реал». Ранее он отклонил новое предложение клуба

«ПСЖ» уверен, что Мбаппе хочет только в «Реал». Ранее он отклонил новое предложение клуба
Аудио-версия:
Комментарии

«ПСЖ» продолжает предпринимать попытки удержать французского нападающего Килиана Мбаппе в клубе, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По данным источника, парижане предложили игроку подписать новый контракт до 2024 года, в котором будет добавлен пункт о гарантированной продаже летом 2024 года. Однако, футболист отказался.

«ПСЖ» уверен, что Мбаппе хочет продолжить карьеру только в «Реале».

Ранее сообщалось, что Мбаппе отказался продлевать контрактное соглашение с «ПСЖ». Позже парижане не включили форварда на предсезонный сбор в Японии.

В минувшем сезоне-2022/2023 Килиан Мбаппе принял участие в 34 матчах за «ПСЖ» в рамках чемпионата Франции, забил 29 голов и сделал пять результативных передач.

Материалы по теме
Чем закончится сага с Мбаппе. Саудовская Аравия, «Челси» или мечта о «Реале» сбудется?
Чем закончится сага с Мбаппе. Саудовская Аравия, «Челси» или мечта о «Реале» сбудется?

Килиан Мбаппе приехал в Камерун на родину отца

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023