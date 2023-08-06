«ПСЖ» уверен, что Мбаппе хочет только в «Реал». Ранее он отклонил новое предложение клуба

«ПСЖ» продолжает предпринимать попытки удержать французского нападающего Килиана Мбаппе в клубе, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По данным источника, парижане предложили игроку подписать новый контракт до 2024 года, в котором будет добавлен пункт о гарантированной продаже летом 2024 года. Однако, футболист отказался.
«ПСЖ» уверен, что Мбаппе хочет продолжить карьеру только в «Реале».
Ранее сообщалось, что Мбаппе отказался продлевать контрактное соглашение с «ПСЖ». Позже парижане не включили форварда на предсезонный сбор в Японии.
В минувшем сезоне-2022/2023 Килиан Мбаппе принял участие в 34 матчах за «ПСЖ» в рамках чемпионата Франции, забил 29 голов и сделал пять результативных передач.
Килиан Мбаппе приехал в Камерун на родину отца
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