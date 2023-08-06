Рашид Рахимов сравнил атмосферу на игре со «Спартаком» с выездным матчем в Москве

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался об атмосфере на стадионе «Ак Барс Арена» во время матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком». Вчера, 5 августа, казанцы проиграли со счётом 1:4.

«Процентов 80 зрителей явно болели за «Спартак», обидно ли это? Скажем, что играли выездной матч в Москве. У «Спартака» много болельщиков, они приезжают со всей страны, болеют. Что в этом случае можно сделать? Ты должен продолжать играть. Понятно, это бросилось в глаза после того, как игроки вышли на поле, и началось скандирование стадионом: «Спартак». Небольшое удивление это вызвало, но из-за этого игру бы не остановили, поэтому надо было играть», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».