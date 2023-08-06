«Эта лига — марафон». Жозеп Клотет — о старте «Торпедо» в сезоне

Главный тренер московского «Торпедо» Жозеп Клотет высказался о старте команды в Мелбет Первой лиге. За четыре тура автозаводцы набрали семь очков.
«Мы сыграли только четыре матча, а в сезоне их будет 34. У «Рубина» год назад на этом же отрезке было ещё меньше очков — пять. А «Балтика», которая тоже вышла в РПЛ, набрала столько же, сколько и мы сейчас — семь. Эта лига — марафон. Важно не терять голову, когда проигрываешь и сохранять спокойствие, когда выигрываешь. Сегодня (5 августа в матче с «Соколом» (0:1). — Прим «Чемпионата») у нас не хватало нескольких важных футболистов группы атаки, но мы всё равно давили и создали много моментов. Меня это порадовало. Очень важно продолжать работу дальше, несмотря ни на что», — приводит слова Клотета официальный сайт «Торпедо».
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