Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о том, готов ли продлить контракт с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, когда обсудит новый контракт с клубом.
«Я подписывал контракт ещё на два года, потому что чувствую себя комфортно — и ничего не изменилось, несмотря на то, выиграли ли мы требл или нет. Я счастлив, и люди счастливы, особенно руководство, потому что, в конце концов, они решают, какой менеджер возглавит эту группу игроков. Если они довольны, я тоже доволен. Я хочу защитить то, что мы выиграли, и, может быть, в конце сезона, если я устану, мы поговорим с клубом, или, может быть, продлим контакт»», — приводит слова Гвардиолы Daily Mail.
Напомним, Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» в 2016 года. Контрактное соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2025 года.
Фанат преследует Гвардиолу на велосипеде ради фотографии
- 6 августа 2023
-
04:07
-
04:01
-
03:58
-
03:36
-
03:29
-
03:18
-
03:00
-
03:00
-
02:40
-
02:33
-
02:20
-
02:10
-
01:46
-
01:22
-
01:15
-
01:08
-
00:55
-
00:53
-
00:46
-
00:42
-
00:41
-
00:29
-
00:23
-
00:18
-
00:15
-
00:09
-
00:08
-
00:03
-
00:00
- 5 августа 2023
-
23:42
-
23:35
-
23:31
-
23:27
-
23:26
-
23:22