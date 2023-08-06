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Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о том, готов ли продлить контракт с «Манчестер Сити»

Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о том, готов ли продлить контракт с «Манчестер Сити»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, когда обсудит новый контракт с клубом.

«Я подписывал контракт ещё на два года, потому что чувствую себя комфортно — и ничего не изменилось, несмотря на то, выиграли ли мы требл или нет. Я счастлив, и люди счастливы, особенно руководство, потому что, в конце концов, они решают, какой менеджер возглавит эту группу игроков. Если они довольны, я тоже доволен. Я хочу защитить то, что мы выиграли, и, может быть, в конце сезона, если я устану, мы поговорим с клубом, или, может быть, продлим контакт»», — приводит слова Гвардиолы Daily Mail.

Напомним, Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» в 2016 года. Контрактное соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2025 года.

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