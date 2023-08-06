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Жена Месси объяснила необычное празднование гола со стороны форварда в матче с «Орландо»

Антонелла Рокуццо, супруга нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси объяснила празднование игрока во время забитого мяча в матче 1/16 финала Кубка лиг с «Орландо Сити» (3:1). После гола аргентинский форвард скрестил руки на груди.

В своей социальной сети Рокуццо опубликовала фото с празднованием Месси и написала «Из Асгарда в Ваканду».

Это отсылка к серии фильмов о супергероях Marvel «Чёрная пантера», в котором снимался покойный актёр Чедвик Боузман, умерший в августе 2020 года. В обеих частях фильмов главные герои выполняют те же действия, что и Месси.

Месси в матче с «Орландо» оформил дубль.

В следующем матче «Интер Майами» встретится с «Далласом». Матч состоится 7 августа.

Месси пополнил состав «Интер Майами» текущим летом. Ранее аргентинский форвард выступал за французский «ПСЖ» и испанскую «Барселону».

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