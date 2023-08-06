«Реал» выступил с заявлением по поводу слухов о возможном уходе Флорентино Переса

«Реал» отреагировал на слухи о возможном уходе Флорентино Переса с поста президента клуба.

«Столкнувшись с некоторыми слухами, появившимися в некоторых социальных сетях, о том, что президент Флорентино Перес якобы рассматривает возможность ухода с поста президента клуба, «Реал» хочет заявить, что эти слухи заведомо ложны и подчиняются каким-то интересам, не имеющим ничего общего с действительностью», — приводится заявление на официальном сайте мадридского клуба.

Напомним, впервые Перес занял пост президента «Реала» в 2000 году. В 2006 году функционер принял решение покинуть занимаемую должность после неудачных выступлений команды. В 2009 году Перес вновь стал президентом «Королевского клуба».

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