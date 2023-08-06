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Форвард «Интер Майами» Мартинес рассказал, почему Месси позволил ему пробить пенальти

Форвард «Интер Майами» Мартинес рассказал, почему Месси позволил ему пробить пенальти
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Нападающий «Интер Майами» Майами Хосеф Мартинес рассказал, что форвард Лионель Месси разрешил ему пробить пенальти в матче 1/16 финала Кубка лиг с «Орландо Сити» (3:1).

«На самом деле Месси собирался бить пенальти, но когда он был назначен, Лионель сам сказал мне исполнить его. В итоге я пробил пенальти. Я не очень хорошо играл, поэтому Месси позволил мне пробить пенальти, чтобы помочь вернуть уверенность. Я ценю этот жест», — приводит слова Мартинеса Urgente24.

Напомним, Месси в матче с «Орландо» оформил дубль.

В следующем матче «Интер Майами» встретится с «Далласом». Матч состоится 7 августа.

Месси пополнил состав «Интер Майами» текущим летом. Ранее аргентинский форвард выступал за французский «ПСЖ» и испанскую «Барселону».

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