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Малком опубликовал пост после гола в дебютном матче за «Аль-Хиляль»

Нападающий Малкома «Аль-Хиляль» Малком опубликовал пост после своего первого гола за новый гол. Бразильский нападающий отличился забитым мячом в четвертьфинальном матче с «Аль-Иттихадом» (3:1).

«Командная работа, поздравляю. Идеальная работа», — написал Малком в своей социальной сети.

Отметим, для Малкома этот матч стал дебютным за «Аль-Хиляль».

Таким образом, «Аль-Хиляль» вышел в полуфинал Кубка арабских чемпионов, где сыграет с победителем пары «Аль-Шабаб» — «Аль-Вахда».

Малком выступал за «Зенит» с 2019 по 2023 год. В составе сине-бело-голубых он стал четырёхкратным чемпионом России (2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023), обладателем Кубка страны (2019/2020) и четырёхкратным обладателем Суперкубка России (2020, 2021, 2022, 2023).

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