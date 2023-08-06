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Генрих Мхитарян высказался о блокаде в Нагорном Карабахе

Генрих Мхитарян высказался о блокаде в Нагорном Карабахе
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Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян призвал открыть Лачинский коридор для оказания гуманитарной помощи армянским жителям в Нагорном Карабахе.

«Более 30 000 детей и их семей в Нагорном Карабахе пережили 8 месяцев блокады и опустошения. Оказавшись на родине, они находятся на грани голода и гуманитарной катастрофы, не имея доступа к жизненно необходимым лекарствам, пище или другим необходимым вещам.

Страшная реальность умирающих от голода людей является катастрофой, требующей немедленных действий. Детям нужен конец этой войне, чтобы начать исцелять и поправиться.

Должен быть обеспечен принципиальный и беспрепятственный гуманитарный доступ через Лачинский коридор», – написал Мхитарян в одной из социальных сетей.

9 января этого года Азербайджан начал перебои с подачей электроэнергии и газа в Нагорном Карабахе. Поэтому Сарсангское водохранилище, которое является жизненно важным источником водных ресурсов для региона, потеряло большую часть своего объема. Это привело к гуманитарным и экологическим проблемам в регионе, где проживают армяне.

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