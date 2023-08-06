Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Балтика — Факел. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нидерландки открыли счёт в матче 1/8 финала против ЮАР

Нидерландки открыли счёт в матче 1/8 финала против ЮАР
Комментарии

В матче 1/8 финала плей-офф чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023 встречаются сборные Нидерландов и ЮАР. Команды играют на стадионе «Сидней — Альянс» в Сиднее (Австралия). Встреча началась в 5:00 мск. Полузащитница голландской сборной Джилл Рорд открыла счёт, забив на девятой минуте.

Нидерланды заняли первое место в группе E, а футболистки из Южной Африки оказались вторыми в группе G.

Победитель встречи пройдёт в 1/4 финала, где сыграет со сборной Испании, которые, в свою очередь, обыграли швейцарок со счётом 5:1.

На данный момент в матче идёт 22-я минута.

Нидерланды на чемпионате мира — 2019 смогли дойти до финала, где уступили сборной США со счётом 0:2. Тем самым, команда США в четвёртый раз в истории выиграла этот турнир.

Материалы по теме
Нидерланды — ЮАР: стартовые составы команд на матч 1/8 финала женского ЧМ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023