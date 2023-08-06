Джонс Стоунс: думал, разбираюсь в футболе. С Гвардиолой почувствовал, что ничего не знаю

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс поделился мыслями о главном тренере команды Хосепе Гвардиоле.
«Я думал, что хорошо разбираюсь в футболе, когда пришёл в «Сити». Пеп заставил меня почувствовать, что я ничего не знаю. Он открыл мне глаза на многие вещи, он словно заново изобрел мой мозг.
Быть защитником в команде Пепа очень приятно. У него большие ожидания от любого, кто хочет играть в основе. Приятно, когда ты выполняешь на тренировках то, что он требует, а потом видишь, как это работает в игре. Мне это очень нравится, я учусь. Каждый год что-нибудь новое.
Я всегда говорю, что когда ты счастлив в чём-то, ты получаешь от этого большее удовольствие. Сейчас и я, и мои партнёры по команде счастливы, и именно при таких условиях мы можем лучше проявить себя», — приводит слова Стоунза Daily Mail.
- 6 августа 2023
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