Йошко Гвардиол: к счастью, теперь мне не надо беспокоиться о Холанде

Новичок «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол дал первое интервью клубной пресс-службе «горожан».

«Честно говоря, все хотели избежать «Манчестер Сити» в прошлом сезоне. К сожалению, «Лейпциг» стал одной из команд, которая вышла на «Сити» в Лиге чемпионов! Мы знали, что будет тяжело, но это было просто невероятно.

То, как «Сити» играл дома, та атмосфера, которая царила на поле, — это был просто другой уровень. И тогда я сказал несколько раз, что вы, ребята, заслуживаете победы в Лиге чемпионов.

Что касается Эрлинга Холанда, то мы все знаем, что он сделал для «Манчестер Сити» в прошлом сезоне, и я поздравляю его. Приятно, что теперь он мой партнёр. В прошлом и позапрошлом сезоне в Бундеслиге он был крутым игроком — сильным, быстрым, и у него есть всё, чтобы стать одним из лучших в мире.

К счастью, теперь мы с Холандом в одной команде, и мне больше не нужно беспокоиться о нём!», — приводит слова защитника официальный сайт клуба.