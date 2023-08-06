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Александр Зинченко назвал лучшего футболиста из тех, с кем играл

Александр Зинченко назвал лучшего футболиста из тех, с кем играл
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Украинский игрок «Арсенала» Александр Зинченко назвал лучшего, по его мнению, футболиста, с которым ему приходилось играть.

«Лучший игрок, с которым мне приходилось играть? Давид Сильва. Но, честно говоря, я очень люблю других игроков, таких как Венсан Компани, Агуэро, Фернандиньо. Мой список длинный, но если вы хотите, чтобы я выбрал кого-нибудь одного – это будет Давид.

Что в нём такого особенного? Боже, я никогда в жизни не видел такого. Мне так повезло, что я немного играл с ним и Лероем Сане, на левом фланге. Он может принимать мяч любой частью тела – и его первое касание всегда будет таким, как нужно.

Он не сверхбыстрый игрок, но он всегда впереди своего соперника, потому что всегда выбирает правильную позицию. Он читает игру на другом уровне», – сказал Зинченко в подкасте бывшего английского футболиста Рио Фердинанда на YouTube-канале Five.

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