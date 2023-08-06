«Манчестер Сити» — «Арсенал»: во сколько матч Суперкубка Англии, где смотреть прямой эфир

Сегодня, 6 августа, состоится матч в рамках Суперкубка Англии — 2023, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Арсенал». Встреча пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Матч обслужит судейская бригада во главе с арбитром Стюартом Атвеллом. Стартовый свисток прозвучит в 18:00.
Официальной трансляции в России проводиться не будет. Текстовую трансляцию матча можно будет увидеть здесь.
«Канониры» в своей истории 16 раз брали титул Суперкубка. Данный показатель является вторым среди всех английских клубов, впереди лишь «Манчестер Юнайтед» с 21 кубками. В последний раз «Арсенал» выигрывал Суперкубок в 2020 году.
«Манчестер Сити» обладает шестью титулами Суперкубка, в последний раз «горожане» побеждали в 2019 году. «Сити» проиграл два минувших Суперкубка «Лестеру» и «Ливерпулю».
- 6 августа 2023
-
10:19
-
10:04
-
10:00
-
09:46
-
09:36
-
09:30
-
09:30
-
09:30
-
09:25
-
09:13
-
09:02
-
09:00
-
07:10
-
07:00
-
06:55
-
06:35
-
06:30
-
06:12
-
06:12
-
05:55
-
05:47
-
05:30
-
05:16
-
05:15
-
04:56
-
04:55
-
04:42
-
04:39
-
04:29
-
04:19
-
04:07
-
04:01
-
03:58
-
03:36
-
03:29