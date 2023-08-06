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Манчестер Сити – Арсенал, 6 августа: во сколько начнётся матч за Суперкубок Англии, где смотреть прямую трансляцию

«Манчестер Сити» — «Арсенал»: во сколько матч Суперкубка Англии, где смотреть прямой эфир
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Сегодня, 6 августа, состоится матч в рамках Суперкубка Англии — 2023, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Арсенал». Встреча пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Матч обслужит судейская бригада во главе с арбитром Стюартом Атвеллом. Стартовый свисток прозвучит в 18:00.

Официальной трансляции в России проводиться не будет. Текстовую трансляцию матча можно будет увидеть здесь.

«Канониры» в своей истории 16 раз брали титул Суперкубка. Данный показатель является вторым среди всех английских клубов, впереди лишь «Манчестер Юнайтед» с 21 кубками. В последний раз «Арсенал» выигрывал Суперкубок в 2020 году.

«Манчестер Сити» обладает шестью титулами Суперкубка, в последний раз «горожане» побеждали в 2019 году. «Сити» проиграл два минувших Суперкубка «Лестеру» и «Ливерпулю».

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