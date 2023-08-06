11 августа стартует Английская Премьер-лига. Борьба за чемпионство в прошлом сезоне была до последних туров, однако «Манчестер Сити» снова победил. О прошлом и грядущем клубном сезоне в Англии рассказал Заслуженный тренер России Александр Тарханов.
«АПЛ – самый сильный чемпионат в мире. В прошлом сезоне «Арсеналу» в конце помешала молодость состава. Играли они в похожий с «Ман Сити» футбол, так как Артета работал вместе с Гвардиолой.
В «МЮ» была хорошая организация, качественная селекция, работа тренерского состава, поэтому получилось войти в призовую четвёрку.
Если говорить о «Ливерпуле», то им нужна была смена игроков, что сейчас и происходит. Устарела модель и футболисты, поэтому они достаточно много матчей проиграли. Каждый сезон очень сложно играть в таком темпе и ритме, как в чемпионский год.
В целом, чемпионат будет очень интересным, команды укрепляются в летнее трансферное окно. Все гранды, а их много, как и всегда, будут бороться за призы», — приводит слова Тарханова радио «Движение».
- 6 августа 2023
-
07:10
-
07:00
-
06:55
-
06:35
-
06:30
-
06:12
-
06:12
-
05:55
-
05:47
-
05:30
-
05:16
-
05:15
-
04:56
-
04:55
-
04:42
-
04:39
-
04:29
-
04:19
-
04:07
-
04:01
-
03:58
-
03:36
-
03:29
-
03:18
-
03:00
-
03:00
-
02:40
-
02:33
-
02:20
-
02:10
-
01:46
-
01:22
-
01:15
-
01:08
-
00:55