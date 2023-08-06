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Александр Тарханов: АПЛ — самый сильный чемпионат в мире

Александр Тарханов: АПЛ — самый сильный чемпионат в мире
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11 августа стартует Английская Премьер-лига. Борьба за чемпионство в прошлом сезоне была до последних туров, однако «Манчестер Сити» снова победил. О прошлом и грядущем клубном сезоне в Англии рассказал Заслуженный тренер России Александр Тарханов.

«АПЛ – самый сильный чемпионат в мире. В прошлом сезоне «Арсеналу» в конце помешала молодость состава. Играли они в похожий с «Ман Сити» футбол, так как Артета работал вместе с Гвардиолой.

В «МЮ» была хорошая организация, качественная селекция, работа тренерского состава, поэтому получилось войти в призовую четвёрку.

Если говорить о «Ливерпуле», то им нужна была смена игроков, что сейчас и происходит. Устарела модель и футболисты, поэтому они достаточно много матчей проиграли. Каждый сезон очень сложно играть в таком темпе и ритме, как в чемпионский год.

В целом, чемпионат будет очень интересным, команды укрепляются в летнее трансферное окно. Все гранды, а их много, как и всегда, будут бороться за призы», — приводит слова Тарханова радио «Движение».

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