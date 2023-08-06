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«Севилья» и «Атлетико» Мадрид сыграли вничью в рамках товарищеского матча

«Севилья» и «Атлетико» Мадрид сыграли вничью в рамках товарищеского матча
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Сегодня, 6 августа, состоялся товарищеский матч между двумя испанскими клубами «Севильей» и «Атлетико» Мадрид. Матч проходил на стадионе «Оракл Парк» в Сан-Франциско (США). Встреча закончилась ничейным результатом со счётом 1:1.

Счёт открыл нападающий «Севильи» Рафаэль Мир на 64-й минуте. Ответный мяч забил нападающий мадридского клуба Анхель Корреа на 84-й минуте.

Чемпионат Испании стартует 11 августа. В первом туре «Севилья» встретится с «Валенсией». Матч состоится 11 августа в 22:30 по мск.

В свою очередь, «Атлетико» проведёт свой матч 14 августа, где встретятся с «Гранадой». Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по мск.

В минувшем розыгрыше Ла Лиги «Атлетико» занял третье место, а «Севилья» — 12 место.

Товарищеские матчи (клубы) - 2023. Товарищеские матчи
06 августа 2023, воскресенье. 05:00 МСК
Севилья
Севилья, Испания
Окончен
1 : 1
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Мир – 66'   1:1 Корреа – 84'
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