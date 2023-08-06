«Севилья» и «Атлетико» Мадрид сыграли вничью в рамках товарищеского матча
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Сегодня, 6 августа, состоялся товарищеский матч между двумя испанскими клубами «Севильей» и «Атлетико» Мадрид. Матч проходил на стадионе «Оракл Парк» в Сан-Франциско (США). Встреча закончилась ничейным результатом со счётом 1:1.
Счёт открыл нападающий «Севильи» Рафаэль Мир на 64-й минуте. Ответный мяч забил нападающий мадридского клуба Анхель Корреа на 84-й минуте.
Чемпионат Испании стартует 11 августа. В первом туре «Севилья» встретится с «Валенсией». Матч состоится 11 августа в 22:30 по мск.
В свою очередь, «Атлетико» проведёт свой матч 14 августа, где встретятся с «Гранадой». Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по мск.
В минувшем розыгрыше Ла Лиги «Атлетико» занял третье место, а «Севилья» — 12 место.
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