Малком забил в дебютном матче за новый клуб, Джейк Пол одолел Нейта Диаза. Главное к утру

Гол экс-футболиста «Зенита», бразильца Малкома помог «Аль-Хилялю» выиграть в матче с «Аль-Иттихадом», американский блогер Джейк Пол в боксёрском поединке одолел Нейта Диаза единогласным решением, легендарный вратарь Джанлуиджи Буффон объявил о возвращении в сборную Италии. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
1. Гол Малкома помог «Аль-Хилялю» пройти «Аль-Иттихад», Бензема не забил пенальти.
2. Джейк Пол победил Нейта Диаза единогласным решением судей.
3. Джанлуиджи Буффон объявил о возвращении в сборную Италии.
4. Циципас выиграл турнир в Лос-Кабосе, победив в финале де Минора.
5. Сэндхаген одолел Фонта единогласным судейским решением на UFC on ESPN 50.
6. Сборная Нидерландов одолела сборную ЮАР и вышла в 1/4 финала ЖЧМ.
7. Инсайдер: Алексей Швед продолжит карьеру в Китае.
8. Даниэль Эванс обыграл Григора Димитрова и вышел в финал турнира в Вашингтоне.
9. Самсонова уступила Гауфф и не смогла выйти в финал турнира в Вашингтоне.
10. Таллон Грикспор обыграл Тейлора Фритца и стал первым финалистом турнира в Вашингтоне.
- 6 августа 2023
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