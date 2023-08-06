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Малком забил в дебютном матче за новый клуб, Джейк Пол одолел Нейта Диаза. Главное к утру

Гол экс-футболиста «Зенита», бразильца Малкома помог «Аль-Хилялю» выиграть в матче с «Аль-Иттихадом», американский блогер Джейк Пол в боксёрском поединке одолел Нейта Диаза единогласным решением, легендарный вратарь Джанлуиджи Буффон объявил о возвращении в сборную Италии. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. Гол Малкома помог «Аль-Хилялю» пройти «Аль-Иттихад», Бензема не забил пенальти.

2. Джейк Пол победил Нейта Диаза единогласным решением судей.

3. Джанлуиджи Буффон объявил о возвращении в сборную Италии.

4. Циципас выиграл турнир в Лос-Кабосе, победив в финале де Минора.

5. Сэндхаген одолел Фонта единогласным судейским решением на UFC on ESPN 50.

6. Сборная Нидерландов одолела сборную ЮАР и вышла в 1/4 финала ЖЧМ.

7. Инсайдер: Алексей Швед продолжит карьеру в Китае.

8. Даниэль Эванс обыграл Григора Димитрова и вышел в финал турнира в Вашингтоне.

9. Самсонова уступила Гауфф и не смогла выйти в финал турнира в Вашингтоне.

10. Таллон Грикспор обыграл Тейлора Фритца и стал первым финалистом турнира в Вашингтоне.