Спортдиректор «Локомотива»: у клуба есть предложение от «Урала» по аренде Марадишвили

Спортивный директор московского «Локомотива» Дмитрий Ульянов сказал, что «Урал» сделал железнодорожникам предложение по полузащитнику Константину Марадишвили.

«У клуба есть предложение от «Урала» по аренде Марадишвили. Мы ведём переговоры. Близка ли эта сделка к завершению? Всё зависит от Константина. Без подробностей», — сказал Ульянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Марадишвили в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги сыграл в одном матче за «Локомотив», не отметившись результативными действиями.

В прошлом сезоне игрок провёл 21 матч в РПЛ и отметился двумя голами и одной результативной передачей. По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста — € 1,8 млн.