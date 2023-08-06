Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Рома. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Спортдиректор «Локомотива»: у клуба есть предложение от «Урала» по аренде Марадишвили

Спортдиректор «Локомотива»: у клуба есть предложение от «Урала» по аренде Марадишвили
Комментарии

Спортивный директор московского «Локомотива» Дмитрий Ульянов сказал, что «Урал» сделал железнодорожникам предложение по полузащитнику Константину Марадишвили.

«У клуба есть предложение от «Урала» по аренде Марадишвили. Мы ведём переговоры. Близка ли эта сделка к завершению? Всё зависит от Константина. Без подробностей», — сказал Ульянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Марадишвили в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги сыграл в одном матче за «Локомотив», не отметившись результативными действиями.

В прошлом сезоне игрок провёл 21 матч в РПЛ и отметился двумя голами и одной результативной передачей. По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста — € 1,8 млн.

Материалы по теме
Главный тренер «Локомотива» Галактионов высказался об игре команды в обороне
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023