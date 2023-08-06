«Зенит» — «Динамо»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:00 мск

Сегодня, 6 августа, состоится матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся санкт-петербургский «Зенитом» и московское «Динамо». Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч обслужит судейская бригада во главе с арбитром Алексеем Амелиным (Тула).
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся в 19:00 мск.
В прошедшем сезоне РПЛ «Зенит» выиграл чемпионат, набрав 70 очков в 30 матчах. «Динамо» по итогам прошлого розыгрыша заняло девятое место, набрав 45 очков. В 1-м туре нового сезона чемпионата «Зенит» уверенно победил «Пари Нижний Новгород» со счётом 2:0, а затем сыграл вничью с «Ростовом» (1:1). «Динамо» начало сезон с поражения от «Краснодара» в 1-м туре со счётом 1:3, после чего сыграло вничью с «Крыльями Советов» (3:3).
- 6 августа 2023
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