«Что, простите?» Пост женской сборной США разозлил австралийцев и «Мельбурн Виктори»

Во время женского чемпионата мира произошёл скандал с участием сборной США.

В «твиттере» американской команды было выложено фото из австралийского города Мельбурна с подписью «под огнями Мелби». Твит вызвал негативную реакцию со стороны австралийских СМИ, запись была прокомментирована официальным аккаунтом «Мельбурн Виктори». «Что, простите?», — написал клуб в соцсети. Местным жителям не понравилось, что американцы «сократили» название их города.

Ситуацию попыталась разрешить американская нападающая Алекс Морган, отвечая на пресс-конференции накануне матча четвертьфинала со Швецией. «Я не знала, что сокращение названия города вызвало негатив. Австралийцы говорят «brekkie» вместо «breakfast» (завтрак), и я думала, что «Мелби» — это продолжение тенденции. Но мы будем называть их так, как они хотят. Мельбурн», — приводит слова Морган Pro Soccer Wire.