Агент игрока «Спартака» Хлусевича подтвердил интерес «Болоньи» к футболисту

Олег Мавренков, агент футболиста московского «Спартака» Даниила Хлусевича, подтвердил информацию об интересе к игроку со стороны итальянской «Болоньи».

«Даня очень счастлив в «Спартаке». Предложение от «Болоньи» есть, но «Спартак» продавать его не хочет», — приводит слова Мавренкова «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что «Болонья» рассматривает Хлусевича как одного из кандидатов для усиления состава на позиции левого защитника.

22-летний Хлусевич сыграл за «Спартак» четыре матча в нынешнем сезоне, отметившись в них двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Контракт Хлусевича со «Спартаком» рассчитан до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста красно-белых в € 5 млн.