Агент игрока «Спартака» Хлусевича подтвердил интерес «Болоньи» к футболисту
Поделиться
Олег Мавренков, агент футболиста московского «Спартака» Даниила Хлусевича, подтвердил информацию об интересе к игроку со стороны итальянской «Болоньи».
«Даня очень счастлив в «Спартаке». Предложение от «Болоньи» есть, но «Спартак» продавать его не хочет», — приводит слова Мавренкова «Матч ТВ».
Ранее сообщалось, что «Болонья» рассматривает Хлусевича как одного из кандидатов для усиления состава на позиции левого защитника.
22-летний Хлусевич сыграл за «Спартак» четыре матча в нынешнем сезоне, отметившись в них двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.
Контракт Хлусевича со «Спартаком» рассчитан до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста красно-белых в € 5 млн.
Комментарии
- 6 августа 2023
-
11:53
-
11:34
-
11:31
-
11:00
-
10:57
-
10:48
-
10:27
-
10:19
-
10:04
-
10:00
-
09:46
-
09:36
-
09:30
-
09:30
-
09:30
-
09:25
-
09:13
-
09:02
-
09:00
-
07:10
-
07:00
-
06:55
-
06:35
-
06:30
-
06:12
-
06:12
-
05:55
-
05:47
-
05:30
-
05:16
-
05:15
-
04:56
-
04:55
-
04:42
-
04:39
Партнерский контент