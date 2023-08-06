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Дьяков: нельзя говорить, что «Зенит» разорвёт «Динамо» — петербуржцы играют на одной ноге

Дьяков: нельзя говорить, что «Зенит» разорвёт «Динамо» — петербуржцы играют на одной ноге
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Российский защитник Виталий Дьяков поделился ожиданиями от матча 3-го тура РПЛ «Зенит» — «Динамо».

«Нельзя сказать, что на старте сезона «Зенит» играет супер. Должны были набирать шесть очков, но привезли себе пенальти на ровном месте. «Зенит» пока играет на одной ноге. Видно, что команда не поймала игровой ритм.

«Динамо» пропустило шесть мячей за две игры. Оборона, полузащита и командные действия оставляют желать лучшего. Матч будет непредсказуемым. Нельзя говорить, что «Зенит» разорвёт «Динамо». Команда Лички захочет победить даже на выезде. Шансы, конечно, есть.

Вполне возможно, что старые проблемы «Динамо» останутся и в новом сезоне. Происходит в очередной раз перестройка, ещё и перерыв был короткий. Главное — не наводить суету. Надо дать время, а результат придёт», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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