Швеция — США: стартовые составы на матч 1/8 финала женского ЧМ

Сегодня, 6 августа, в рамках 1/8 финала чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023 состоится встреча между национальными командами Швеции и США. Матч пройдёт на стадионе «ААМИ Парк — Мельбурн Ректангулар» (Мельбурн, Австралия).
Стали известны стартовые составы команд:
Швеция: Мушович, Бьёрн, Илестедт, Эрикссон, Андерссон, Ангелдал, Рубенссон, Рюттинг-Канерюд, Асллани, Рольфё, Блакстениус.
США: Нихер, Гирма, Соннетт, Фокс, Данн, Эртц, Салливан, Хоран, Родман, Морган, Смит.
Швеция вышла в плей-офф с первого места группы G. Американки заняли вторую позицию в группе Е.
Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.
- 6 августа 2023
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