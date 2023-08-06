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Швеция — США: стартовые составы на матч 1/8 финала женского ЧМ

Швеция — США: стартовые составы на матч 1/8 финала женского ЧМ
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Сегодня, 6 августа, в рамках 1/8 финала чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023 состоится встреча между национальными командами Швеции и США. Матч пройдёт на стадионе «ААМИ Парк — Мельбурн Ректангулар» (Мельбурн, Австралия).

Стали известны стартовые составы команд:

Швеция: Мушович, Бьёрн, Илестедт, Эрикссон, Андерссон, Ангелдал, Рубенссон, Рюттинг-Канерюд, Асллани, Рольфё, Блакстениус.

США: Нихер, Гирма, Соннетт, Фокс, Данн, Эртц, Салливан, Хоран, Родман, Морган, Смит.

Швеция вышла в плей-офф с первого места группы G. Американки заняли вторую позицию в группе Е.

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.

ЧМ-2023 (ж). 1/8 финала
06 августа 2023, воскресенье. 12:00 МСК
Швеция (ж)
Не начался
США (ж)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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