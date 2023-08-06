«Манчестер Сити» — «Арсенал»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 18:00 мск

Сегодня, 6 августа, состоится матч в рамках Суперкубка Англии — 2023, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Арсенал». Встреча пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Матч обслужит судейская бригада во главе с арбитром Стюартом Атвеллом.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, которая начнётся в 18:00 мск.

«Канониры» 16 раз в своей истории брали Суперкубок. Данный показатель является вторым среди всех английских клубов, впереди лишь «Манчестер Юнайтед» с 21 кубками. Также 16 Суперкубков у «Ливерпуля». В последний раз «Арсенал» выигрывал Суперкубок в 2020-м.

«Манчестер Сити» шесть раз выигрывал Суперкубок. В последний раз «горожане» побеждали в 2019 году. «Сити» проиграл два последних Суперкубка «Лестеру» и «Ливерпулю».