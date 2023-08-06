«Манчестер Сити» — «Арсенал»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 18:00 мск
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Сегодня, 6 августа, состоится матч в рамках Суперкубка Англии — 2023, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Арсенал». Встреча пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Матч обслужит судейская бригада во главе с арбитром Стюартом Атвеллом.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, которая начнётся в 18:00 мск.
Суперкубок Англии - 2023. Финал
06 августа 2023, воскресенье. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Арсенал
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Канониры» 16 раз в своей истории брали Суперкубок. Данный показатель является вторым среди всех английских клубов, впереди лишь «Манчестер Юнайтед» с 21 кубками. Также 16 Суперкубков у «Ливерпуля». В последний раз «Арсенал» выигрывал Суперкубок в 2020-м.
«Манчестер Сити» шесть раз выигрывал Суперкубок. В последний раз «горожане» побеждали в 2019 году. «Сити» проиграл два последних Суперкубка «Лестеру» и «Ливерпулю».
Комментарии
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