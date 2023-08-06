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Спортдиректор «Оренбурга»: кредит доверия Ярошику велик настолько, насколько это возможно

Спортдиректор «Оренбурга»: кредит доверия Ярошику велик настолько, насколько это возможно
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев поделился мнением о старте клуба в сезоне и ответил на вопрос о доверии к главному тренеру команды Иржи Ярошику.

«Почему не лучший старт? У нас в том году такой же был. В любом случае необходимо время. Никаких переживаний нет, два матча мы играли 11 на 11 и два — 10 на 11. Поэтому тут какой-то объективности нет. Ранние удаления с ЦСКА и «Уралом», конечно, отразились на результатах. Есть понимание, за счёт чего можем прибавлять.

Насколько велик кредит доверия Ярошику? Настолько, насколько это возможно. Прошли четыре игры, в двух случились ранние удаления. Есть команда, будем работать и решать задачи», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

После трёх стартовых игр «Оренбург» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав одно очко.

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