Швеция — США: первый тайм матча 1/8 финала ЖЧМ прошёл без голов
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В эти минуты проходит матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023 между национальными командами Швеции и США. Место проведения встречи — стадион «ААМИ Парк — Мельбурн Ректангулар» (Мельбурн, Австралия).
Первый тайм закончился нулевой ничьей. Больше ударов нанесли американки — 5:2 в их пользу по этому показателю. Два удара сборной США пришлись в створ, в то время как шведки ни разу не попали.
Швеция вышла в плей-офф с первого места группы G, а американки заняли вторую позицию в группе Е.
Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.
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