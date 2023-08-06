Швеция — США: первый тайм матча 1/8 финала ЖЧМ прошёл без голов

В эти минуты проходит матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023 между национальными командами Швеции и США. Место проведения встречи — стадион «ААМИ Парк — Мельбурн Ректангулар» (Мельбурн, Австралия).

Первый тайм закончился нулевой ничьей. Больше ударов нанесли американки — 5:2 в их пользу по этому показателю. Два удара сборной США пришлись в створ, в то время как шведки ни разу не попали.

Швеция вышла в плей-офф с первого места группы G, а американки заняли вторую позицию в группе Е.

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.