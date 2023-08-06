«Балтика» — «Факел»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 17:30 мск

Сегодня, 6 августа, в Калининграде состоится матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором местная «Балтика» примет воронежский «Факел». Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся в 17:30 мск.

Обе команды пока что не набирали очки в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги. В стартовых матчах розыгрыша чемпионата России «Балтика» проиграла «Сочи» (0:2) и «Спартаку» (1:2), а «Факел» уступил «Ростову» (1:2) и «Локомотиву» (1:4).

В предыдущем сезоне «Факел» занял 14-е место в Российской Премьер-Лиге, сохранив прописку в турнире по итогам стыковых матчей. «Балтика» вышла в высший дивизион, заняв второе место в Мелбет Первой лиге.