«Балтика» — «Факел»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 17:30 мск
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Сегодня, 6 августа, в Калининграде состоится матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором местная «Балтика» примет воронежский «Факел». Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся в 17:30 мск.
МИР Российская Премьер-лига. 3-й тур
06 августа 2023, воскресенье. 17:30 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Факел
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Обе команды пока что не набирали очки в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги. В стартовых матчах розыгрыша чемпионата России «Балтика» проиграла «Сочи» (0:2) и «Спартаку» (1:2), а «Факел» уступил «Ростову» (1:2) и «Локомотиву» (1:4).
В предыдущем сезоне «Факел» занял 14-е место в Российской Премьер-Лиге, сохранив прописку в турнире по итогам стыковых матчей. «Балтика» вышла в высший дивизион, заняв второе место в Мелбет Первой лиге.
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