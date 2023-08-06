Эдуард Мор — о «Ростове»: с Осипенко и без него — это две разные команды

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор подчеркнул важность защитника «Ростова» Максима Осипенко в игре команды и поделился мнением о разгромной победе самарских «Крыльев Советов» над южанами со счётом 5:1. Встреча прошла в рамках 3-го тура РПЛ.

«У «Ростова» не было Осипенко в обороне. Я ещё в прошлом сезоне говорил, с ним и без него — это две разные команды. Осипенко головой играет, партнёрами командует, в отборе хорош, атаки начинает. Это важная причина, безусловно. Второе — «Крылья» были в своей стихии, им удавались быстрые атаки, и главное, они забили то, что создали. Когда команда с самого начала реализует моменты, то ловит кураж, а другая, наоборот, теряется.

Третье — Игорь Осинькин, тренер «Крыльев», правильно сделал, что упростил игру, решив встречать ростовчан на своей половине поля. Потому что те хорошо выходят из-под прессинга и используют свободные зоны.

Плюс ещё один фактор: видно, что у игроков «Крыльев» сейчас лёгкие ноги. Это бросается в глаза в каждой игре. Даже можно вспомнить их победу в стартовом туре над «Ахматом», самарцы тогда опережали соперников. С одной стороны, это хорошо на старте сезона, но команда может «просесть» позже. Когда я сам играл за «Сатурн», мы всегда очень хорошо подходили к сезону, обыгрывали на старте всех — нам было всё равно, кто соперник. А потом на пять игр ноги «забивались», не бежали — как бы ты ни хотел! Так что тут тонкая грань. Если у команды есть мастерство и она может в тот момент, когда ноги тяжёлые, брать очки за счёт класса, это всё нивелируется. А если мастерства нет, сложнее пройти такой период без спадов», — приводит слова Мора «РБ Спорт».