«Манчестер Сити» не намерен вести переговоры с «ПСЖ» и «Барселоной» по Бернарду Силве

«Манчестер Сити» уведомил «ПСЖ» и «Барселону», что ни при каких обстоятельствах не намерен вступать в переговоры по продаже полузащитника Бернарду Силвы. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

В ближайшее время «Манчестер Сити» предложит Силве новый контракт. Мнение игрока будет иметь важное значение, но позиция клуба была сильной и конкретной.

Ранее появилась информация, что «Барселона» предложила «Манчестер Сити» отдать Силву в аренду с обязательным правом выкупа через год. При этом сине-гранатовые были уверены, что игрок настроен уйти, а главный тренер Хосеп Гвардиола обещал отпустить его из клуба. Текущее соглашение Силвы с «Манчестер Сити» рассчитано до лета 2025 года.