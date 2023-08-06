«Манчестер Сити» не намерен вести переговоры с «ПСЖ» и «Барселоной» по Бернарду Силве
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«Манчестер Сити» уведомил «ПСЖ» и «Барселону», что ни при каких обстоятельствах не намерен вступать в переговоры по продаже полузащитника Бернарду Силвы. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
В ближайшее время «Манчестер Сити» предложит Силве новый контракт. Мнение игрока будет иметь важное значение, но позиция клуба была сильной и конкретной.
Ранее появилась информация, что «Барселона» предложила «Манчестер Сити» отдать Силву в аренду с обязательным правом выкупа через год. При этом сине-гранатовые были уверены, что игрок настроен уйти, а главный тренер Хосеп Гвардиола обещал отпустить его из клуба. Текущее соглашение Силвы с «Манчестер Сити» рассчитано до лета 2025 года.
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