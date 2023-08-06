Артём Довбик перешёл в «Жирону»

Нападающий Артём Довбик стал игроком «Жироны», выступающей в испанской Примере. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Контракт украинского игрока с «Жироной» подписан на пять лет. Довбик является воспитанником «Днепра», в составе которого в предыдущем сезоне он провёл 39 матчей, отметившись 29 голами и став лучшим бомбардиром чемпионата Украины.

«Осасуна» — «Жирона». Обзор матча. Ла Лига 22/23. 38-й тур:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

В предыдущем сезоне «Жирона» финишировала на 10-й строчке турнирной таблицы чемпионата Испании. Команда набрала 49 очков в 38 матчах. Сегодня, 6 августа, команда сыграет в товарищеском матче с «Лацио». В первом матче Ла Лиги следующего сезона «Жирона» встретится с «Реалом Сосьедад».