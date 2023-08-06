Швеция — США: основное время матча 1/8 финала ЖЧМ закончилось нулевой ничьей

Завершилось основное время матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023 между национальными командами Швеции и США. Место проведения встречи — стадион «ААМИ Парк — Мельбурн Ректангулар» (Мельбурн, Австралия).
После 90 минут игры счёт не открыт. Американки нанесли больше ударов — 13:6 в их пользу по этому показателю. Лидируют они и по ударам в створ — 6:1. Впервые на этом чемпионате мира будет сыграно дополнительное время.
Напомним, Швеция вышла в плей-офф с первого места группы G, а американки заняли вторую позицию в группе Е.
Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.
- 6 августа 2023
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