Сборная США впервые в истории осталась без медалей женского чемпионата мира по футболу
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Женская сборная США не смогла защитить титул чемпионок мира, завершив выступление на ЧМ-2023 на стадии четвертьфинала.
Американки впервые в истории остались без медалей чемпионата мира. Сборная является четырёхкратным победителем первенства планеты среди женщин.
За 120 минут матча США — Швеция команды так и не забили ни одного мяча. Шведки выиграли серию пенальти со счётом 5:4. Победный 11-метровый удар реализовала нападающая Лина Хуртиг.
Напомним, Швеция вышла в плей-офф с первого места группы G, набрав девять очков в трёх играх. Американки заняли вторую позицию в группе Е с пятью очками.
Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии.
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