Чанов: про Мандрыкина не скажешь плохого слова. Товарищ, на которого можно было положиться

Экс-голкипер Виктор Чанов поделился мнением о бывшем российском вратаре Вениамине Мандрыкине, умершем сегодня, 6 августа.

«Был хороший вратарь и прекрасный человек. Товарищ, на которого можно было всегда положиться. Всегда с оптимизмом и улыбкой, поэтому плохого слова никогда не скажешь про него. Как человек был прекрасный. Очень жаль, что это произошло.

Можно постоянно вспоминать наши шутки и отношения на тренировках. Игорь Акинфеев, Габулов и Мандрыкин — это была нераздельная троица. Все рядышком. Шутили, встречались, смеялись. Если стоит не Веня, а играет Габулов или Акинфеев, то эта троица всегда старались помочь тому, кто сегодня играет: подсказывали, шутили, шнурки завязывали.

Плохого вряд ли можно вспомнить, а люди по-разному воспринимают, если не являются первым вратарём. Человеческие качества у Вени всегда были на высоте», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.