Чанов: про Мандрыкина не скажешь плохого слова. Товарищ, на которого можно было положиться

Экс-голкипер Виктор Чанов поделился мнением о бывшем российском вратаре Вениамине Мандрыкине, умершем сегодня, 6 августа.
«Был хороший вратарь и прекрасный человек. Товарищ, на которого можно было всегда положиться. Всегда с оптимизмом и улыбкой, поэтому плохого слова никогда не скажешь про него. Как человек был прекрасный. Очень жаль, что это произошло.
Можно постоянно вспоминать наши шутки и отношения на тренировках. Игорь Акинфеев, Габулов и Мандрыкин — это была нераздельная троица. Все рядышком. Шутили, встречались, смеялись. Если стоит не Веня, а играет Габулов или Акинфеев, то эта троица всегда старались помочь тому, кто сегодня играет: подсказывали, шутили, шнурки завязывали.
Плохого вряд ли можно вспомнить, а люди по-разному воспринимают, если не являются первым вратарём. Человеческие качества у Вени всегда были на высоте», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 6 августа 2023
-
15:01
-
15:00
-
15:00
-
14:53
-
14:52
-
14:45
-
14:43
-
14:37
-
14:33
-
14:30
-
14:29
-
14:22
-
14:16
-
14:00
-
13:55
-
13:50
-
13:49
-
13:43
-
13:38
-
13:24
-
13:20
-
13:00
-
12:56
-
12:41
-
12:40
-
12:19
-
12:18
-
12:13
-
12:10
-
12:00
-
11:53
-
11:34
-
11:31
-
11:00
-
10:57