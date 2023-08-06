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Меган Рапино засмеялась, не реализовав послематчевый пенальти

Меган Рапино засмеялась, не реализовав послематчевый пенальти
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Нападающая США Меган Рапино со смехом отреагировала на незабитый пенальти в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2023 со Швецией.

За 120 минут матча США — Швеция команды не забили ни одного мяча. В серии пенальти Рапино била четвёртой. Она нанесла удар выше ворот, после чего стала улыбаться и иронично смеяться, пытаясь закрыть лицо руками. Шведки выиграли серию пенальти со счётом 5:4. Победный 11-метровый удар реализовала нападающая Лина Хуртиг.

Напомним, Швеция вышла в плей-офф с первого места группы G, набрав девять очков в трёх играх. Американки заняли вторую позицию в группе Е с пятью очками.

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии.

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