Сборная России выразила соболезнования в связи со смертью Вениамина Мандрыкина

Сборная России по футболу отреагировала на новость о смерти бывшего вратаря московского ЦСКА и сборной Вениамина Мандрыкина.
«Выражаем соболезнования всем родственникам и друзьям экс-голкипера ЦСКА и сборной России», — написано в официальном телеграм-канале сборной России по футболу.
Вениамин скончался от инфаркта в 41 год.
Мандрыкин выступал за «Аланию», ЦСКА, «Томь», «Ростов» и брянское «Динамо». В составе ЦСКА он стал обладателем Кубка УЕФА 2005 года, трижды выигрывал чемпионат России, столько же раз — Суперкубок России и четыре раза — Кубок страны. В 2003 году Вениамин выступал за национальную команду России в матчах с Кипром (1:0) и Грузией (0:1). В 2010-м Мандрыкин попал в ДТП в Брянске, после чего оказался прикован к инвалидной коляске из-за перелома позвоночника.
- 6 августа 2023
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