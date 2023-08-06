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«Из минусов — одно ухо». Чалов подвёл итоги матча с «Локомотивом»

«Из минусов — одно ухо». Чалов подвёл итоги матча с «Локомотивом»
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Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов подвёл итоги матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». По ходу матча ухо форварда пришлось заклеить пластырем.

«С победой, красно-синие! Из плюсов — три очка, дубль Мухи и победа в дерби, из минусов — одно ухо. Работаем дальше», — написал Чалов в своём телеграм-канале, опубликовав фотографии с матча.

Фото: Телеграм-канал Фёдора Чалова

Фото доступно в телеграм-канале Фёдора Чалова.

ЦСКА обыграл «Локомотив» со счётом 4:1. Голами в составе красно-синих отметились Фёдор Чалов, Милан Гаич и Максим Мухин (дубль). На данный момент ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав шесть очков. В первых двух турах РПЛ московская команда проиграла «Уралу» (1:2) и победила «Ахмат» (3:2). В следующем туре армейцы встретятся с «Сочи».

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