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Футболист «Балтики» Жиров: надеюсь увидеть полный стадион в матче с «Факелом»

Футболист «Балтики» Жиров: надеюсь увидеть полный стадион в матче с «Факелом»
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Защитник калининградской «Балтики» Александр Жиров поделился ожиданиями от матча с воронежским «Факелом» в 3-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Я с нетерпением жду игры с „Факелом“. Наконец-то мы сыграем дома, а то до этого мы два тура провели в гостях. Надеюсь увидеть полный стадион. Что касается соперника, то, как я и говорил, слабых команд в РПЛ нет, нас ждет непростой матч», — сказал Жиров в интервью ТАСС.

Матч «Балтика» — «Факел» начнётся в 17:30 мск. Обе команды пока что не набирали очков в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги. В стартовых матчах розыгрыша чемпионата России «Балтика» потерпела поражения от «Сочи» (0:2) и «Спартака» (1:2), а «Факел» уступил «Ростову» (1:2) и «Локомотиву» (1:4).

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