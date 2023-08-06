Футболист «Балтики» Жиров: надеюсь увидеть полный стадион в матче с «Факелом»
Поделиться
Защитник калининградской «Балтики» Александр Жиров поделился ожиданиями от матча с воронежским «Факелом» в 3-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Я с нетерпением жду игры с „Факелом“. Наконец-то мы сыграем дома, а то до этого мы два тура провели в гостях. Надеюсь увидеть полный стадион. Что касается соперника, то, как я и говорил, слабых команд в РПЛ нет, нас ждет непростой матч», — сказал Жиров в интервью ТАСС.
Матч «Балтика» — «Факел» начнётся в 17:30 мск. Обе команды пока что не набирали очков в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги. В стартовых матчах розыгрыша чемпионата России «Балтика» потерпела поражения от «Сочи» (0:2) и «Спартака» (1:2), а «Факел» уступил «Ростову» (1:2) и «Локомотиву» (1:4).
Материалы по теме
Комментарии
- 6 августа 2023
-
16:21
-
16:21
-
16:11
-
16:00
-
16:00
-
15:45
-
15:38
-
15:26
-
15:21
-
15:03
-
15:01
-
15:00
-
15:00
-
14:53
-
14:52
-
14:45
-
14:43
-
14:37
-
14:33
-
14:30
-
14:29
-
14:22
-
14:16
-
14:00
-
13:55
-
13:50
-
13:49
-
13:43
-
13:38
-
13:24
-
13:20
-
13:00
-
12:56
-
12:41
-
12:40
Партнерский контент