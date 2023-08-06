«Балтика» — «Факел»: стартовые составы команд на матч РПЛ

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Сегодня, 6 августа, состоится матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором калининградская «Балтика» примет воронежский «Факел». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Стали известны стартовые составы команд.

«Балтика»: Латышонок, Пуцко, Жиров, Радмановац, Фернандес, Кузьмин, Казаев, Маяров, Галоян, Пряхин, Гузина

«Факел»: Беленов, Кудряшов, Брызгалов, Божин, Чернов, Альшин, Якимов, Мендель, Моцпан, Марков, Аппаев

Обе команды пока что не набирали очков в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги. В стартовых матчах розыгрыша чемпионата России «Балтика» потерпела поражения от «Сочи» (0:2) и «Спартака» (1:2), а «Факел» уступил «Ростову» (1:2) и «Локомотиву» (1:4).

В предыдущем сезоне «Факел» занял 14-е место в Российской Премьер-Лиге, сохранив прописку в турнире по итогам стыковых матчей. «Балтика» вышла в высший дивизион, заняв второе место в Мелбет Первой лиге.