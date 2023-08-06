Вратарь ЦСКА Акинфеев — о смерти Мандрыкина: огромная утрата для меня

37-летний российский голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев поделился эмоциями от новости о смерти бывшего вратаря армейцев и сборной России Вениамина Мандрыкина.
«Мой добрый друг, очень светлый человек. Настоящий. И сильный вратарь. Огромная утрата для меня. Очень больно осознавать, что так всё закончилось. Покойся с миром, Веня», — приводит слова Акинфеева «Матч ТВ».
Вениамин скончался от инфаркта в 41 год.
Мандрыкин выступал за «Аланию», ЦСКА, «Томь», «Ростов» и брянское «Динамо». В составе ЦСКА он стал обладателем Кубка УЕФА 2005 года, трижды выигрывал чемпионат России, столько же раз — Суперкубок России и четыре раза — Кубок страны. В 2003 году Вениамин выступал за национальную команду России в матчах с Кипром (1:0) и Грузией (0:1). В 2010-м Мандрыкин попал в ДТП в Брянске, после чего оказался прикован к инвалидной коляске из-за перелома позвоночника.
- 6 августа 2023
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