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«Сочи» — «Ахмат»: текстовая онлайн-трансляция матча 3-го тура РПЛ начнётся в 20:00 мск

«Сочи» — «Ахмат»: текстовая онлайн-трансляция матча 3-го тура РПЛ начнётся в 20:00 мск
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Сегодня, 6 августа, состоится матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги между «Сочи» и грозненским «Ахматом». Встреча пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым из Москвы. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига. 3-й тур
06 августа 2023, воскресенье. 20:00 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
Ахмат
Грозный
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На текущий момент «Сочи» после двух стартовых матчей находится на девятой строчке турнирной таблицы РПЛ с тремя очками. Южане одержали победу над калининградской «Балтикой» (2:0) и уступили «Краснодару» (0:2).

«Ахмат» не набрал ни одного очка в прошедших встречах. Команда располагается на 14-м месте в таблице. Грозненцы проиграли самарским «Крыльям Советов» (1:2) и московскому ЦСКА (2:3).

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