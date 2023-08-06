«Сочи» — «Ахмат»: текстовая онлайн-трансляция матча 3-го тура РПЛ начнётся в 20:00 мск

Сегодня, 6 августа, состоится матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги между «Сочи» и грозненским «Ахматом». Встреча пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым из Москвы. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На текущий момент «Сочи» после двух стартовых матчей находится на девятой строчке турнирной таблицы РПЛ с тремя очками. Южане одержали победу над калининградской «Балтикой» (2:0) и уступили «Краснодару» (0:2).

«Ахмат» не набрал ни одного очка в прошедших встречах. Команда располагается на 14-м месте в таблице. Грозненцы проиграли самарским «Крыльям Советов» (1:2) и московскому ЦСКА (2:3).