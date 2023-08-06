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Владимир Федотов: ЦСКА не должен убирать граффити Марио Фернандеса с фасада арены

Владимир Федотов: ЦСКА не должен убирать граффити Марио Фернандеса с фасада арены
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос, должен ли клуб убрать с фасада стадиона граффити с изображением защитника Марио Фернандеса после его перехода в «Зенит».

«Нет, это история — надо помнить традиции. Плох тот клуб, который не помнит своих традиций. Мне думается, это основа правильной жизнедеятельности клуба. Помнить всех, кто приносил трофеи. А в жизни всякое бывает. Мы с Марио не беседовали на эту тему — что же всё-таки произошло. У каждого своя правда, которую никто, наверное, и не узнает», — сказал Федотов в интервью «РБ Спорт».

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. Позже он приостановил контракт с армейцами и перешёл в «Интернасьонал», а этим летом присоединился к «Зениту».

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