Владимир Федотов: ЦСКА не должен убирать граффити Марио Фернандеса с фасада арены

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос, должен ли клуб убрать с фасада стадиона граффити с изображением защитника Марио Фернандеса после его перехода в «Зенит».

«Нет, это история — надо помнить традиции. Плох тот клуб, который не помнит своих традиций. Мне думается, это основа правильной жизнедеятельности клуба. Помнить всех, кто приносил трофеи. А в жизни всякое бывает. Мы с Марио не беседовали на эту тему — что же всё-таки произошло. У каждого своя правда, которую никто, наверное, и не узнает», — сказал Федотов в интервью «РБ Спорт».

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. Позже он приостановил контракт с армейцами и перешёл в «Интернасьонал», а этим летом присоединился к «Зениту».