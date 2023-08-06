«Манчестер Сити» — «Арсенал»: стартовые составы команд на матч Суперкубка Англии

Сегодня, 6 августа, состоится матч в рамках Суперкубка Англии — 2023, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Арсенал». Встреча пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Матч обслужит судейская бригада во главе с арбитром Стюартом Атвеллом. Стартовый свисток встречи прозвучит в 18:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Стартовые составы команд:
«Манчестер Сити»: Ортега Морено, Уолкер, Стоунз, Диаш, Аканджи, Родри, Ковачич, Бернарду Силва, Грилиш, Альварес, Холанд.
«Арсенал»: Рамсдейл, Уайт, Салиба, Габриэл, Тимбер, Парти, Райс, Эдегор, Сака, Мартинелли, Хаверц.
«Канониры» 16 раз в своей истории брали Суперкубок. Данный показатель является вторым среди всех английских клубов, впереди лишь «Манчестер Юнайтед» с 21 кубками. Также 16 Суперкубков у «Ливерпуля». В последний раз «Арсенал» выигрывал Суперкубок в 2020-м.
«Манчестер Сити» шесть раз выигрывал Суперкубок. В последний раз «горожане» побеждали в 2019 году. «Сити» проиграл два последних Суперкубка «Лестеру» и «Ливерпулю».
- 6 августа 2023
-
18:01
-
18:00
-
17:54
-
17:52
-
17:44
-
17:38
-
17:27
-
17:17
-
17:04
-
17:01
-
17:00
-
17:00
-
16:42
-
16:33
-
16:21
-
16:21
-
16:11
-
16:00
-
16:00
-
15:45
-
15:38
-
15:26
-
15:21
-
15:03
-
15:01
-
15:00
-
15:00
-
14:53
-
14:52
-
14:45
-
14:43
-
14:37
-
14:33
-
14:30
-
14:29