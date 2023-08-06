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«Манчестер Сити» — «Арсенал»: стартовые составы команд на матч Суперкубка Англии

«Манчестер Сити» — «Арсенал»: стартовые составы команд на матч Суперкубка Англии
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Сегодня, 6 августа, состоится матч в рамках Суперкубка Англии — 2023, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Арсенал». Встреча пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Матч обслужит судейская бригада во главе с арбитром Стюартом Атвеллом. Стартовый свисток встречи прозвучит в 18:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Суперкубок Англии - 2023. Финал
06 августа 2023, воскресенье. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
1-й тайм
0 : 0
Арсенал
Лондон

Стартовые составы команд:

«Манчестер Сити»: Ортега Морено, Уолкер, Стоунз, Диаш, Аканджи, Родри, Ковачич, Бернарду Силва, Грилиш, Альварес, Холанд.

«Арсенал»: Рамсдейл, Уайт, Салиба, Габриэл, Тимбер, Парти, Райс, Эдегор, Сака, Мартинелли, Хаверц.

«Канониры» 16 раз в своей истории брали Суперкубок. Данный показатель является вторым среди всех английских клубов, впереди лишь «Манчестер Юнайтед» с 21 кубками. Также 16 Суперкубков у «Ливерпуля». В последний раз «Арсенал» выигрывал Суперкубок в 2020-м.

«Манчестер Сити» шесть раз выигрывал Суперкубок. В последний раз «горожане» побеждали в 2019 году. «Сити» проиграл два последних Суперкубка «Лестеру» и «Ливерпулю».

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