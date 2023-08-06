«Зенит» — «Динамо»: стартовые составы команд на матч 3-го тура РПЛ

Сегодня, 6 августа, состоится матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся санкт-петербургский «Зенитом» и московское «Динамо». Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч обслужит судейская бригада во главе с арбитром Алексеем Амелиным (Тула). Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Эракович, Ренан, Сантос, Барриос, Ду Кейрос, Клаудиньо, Мостовой, Мантуан, Кассьерра.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Бальбуэна, Маричаль, Скопинцев, Лаксальт, Фомин, Смолов, Захарян, Нгамалё, Тюкавин.

В прошедшем сезоне РПЛ «Зенит» выиграл чемпионат, набрав 70 очков в 30 матчах. «Динамо» по итогам прошлого розыгрыша заняло девятое место, набрав 45 очков. В 1-м туре нового сезона чемпионата «Зенит» уверенно победил «Пари Нижний Новгород» со счётом 2:0, а затем сыграл вничью с «Ростовом» (1:1). «Динамо» начало сезон с поражения от «Краснодара» в 1-м туре со счётом 1:3, после чего сыграло вничью с «Крыльями Советов» (3:3).