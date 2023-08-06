«Балтика» — «Факел»: команды обменялись голами в первые 15 минут
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В матче третьего тура чемпионата России между калининградской «Балтикой» и воронежским «Факелом» было забито два гола в первые 15 минут.
«Балтика» вышла вперёд на восьмой минуте благодаря автоголу 27-летнего защитника «Факела» Василия Черова.
Воронежцы смогли быстро сравнять счёт усилиями воспитанника «Краснодара» Вячеслава Якимова. Для 25-летнего полузащитника этот гол стал первым в составе «Факела» и первым в российской футбольной Премьер-лиге. Голевую передачу отдал Василий Черов.
На данный момент идёт 24-я минута матча.
Матч 3-го тура РПЛ проходит в Калининграде, стартовый свисток прозвучал в 17:30 по московскому времени.
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