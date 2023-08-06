Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Рома. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Балтика» — «Факел»: команды обменялись голами в первые 15 минут

«Балтика» — «Факел»: команды обменялись голами в первые 15 минут
Комментарии

В матче третьего тура чемпионата России между калининградской «Балтикой» и воронежским «Факелом» было забито два гола в первые 15 минут.

«Балтика» вышла вперёд на восьмой минуте благодаря автоголу 27-летнего защитника «Факела» Василия Черова.

Воронежцы смогли быстро сравнять счёт усилиями воспитанника «Краснодара» Вячеслава Якимова. Для 25-летнего полузащитника этот гол стал первым в составе «Факела» и первым в российской футбольной Премьер-лиге. Голевую передачу отдал Василий Черов.

На данный момент идёт 24-я минута матча.

Матч 3-го тура РПЛ проходит в Калининграде, стартовый свисток прозвучал в 17:30 по московскому времени.

МИР Российская Премьер-лига. 3-й тур
06 августа 2023, воскресенье. 17:30 МСК
Балтика
Калининград
1-й тайм
1 : 1
Факел
Воронеж
1:0 Черов – 8'   1:1 Якимов – 14'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023