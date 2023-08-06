Вендел попал в заявку «Зенита» на матч с «Динамо» в рамках 3-го тура РПЛ
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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Вендел попал в заявку сине-бело-голубых на матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». Бразилец начнёт игру против бело-голубых со скамейки запасных.
Помимо Вендела, «Зенит» заявил следующих запасных на матч с «Динамо»: Васютин, Адамов, Фернандес, Алип, Круговой, Сутормин, Коваленко, Васильев, Бакаев и Сергеев.
Напомним, до этого заявка 25-летнего полузащитника на новый сезон чемпионата была под вопросом. Вендел вернулся в Россию только 25 июля. С окончания прошлого сезона игрок находился в Бразилии и пропустил все предсезонные сборы «Зенита», а также несколько официальных матчей сине-бело-голубых.
Ранее команды объявили стартовые составы на матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги.
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