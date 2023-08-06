Исполнять обязанности главного тренера «Зенита» в матче с «Динамо» будет Анатолий Тимощук

Украинец Анатолий Тимощук будет руководить действиями игроков «Зенита» в матче с московским «Динамо». Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак отбывает дисквалификацию, поэтому поручил выполнение обязанностей своему помощнику, сообщает пресс-служба РПЛ.
Напомним, Сергей Семак получил красную карточку в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:1). Позже стало известно, что в качестве причины удаления в послематчевом протоколе был указан «выход на поле в конфронтационной манере». Семак вышел на поле, чтобы поговорить с одним из арбитров.
Сегодня, 6 августа, состоится матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся санкт-петербургский «Зенит» и московское «Динамо». Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч обслужит судейская бригада во главе с арбитром Алексеем Амелиным (Тула). Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00 по московскому времени.
- 6 августа 2023
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