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«Акрон» минимально обыграл «Аланию» в матче 4-го тура Первой лиги

«Акрон» минимально обыграл «Аланию» в матче 4-го тура Первой лиги
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Завершился матч 4-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Акрон» из Тольятти и владикавказская «Алания». Команды играли на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Александром Машлякевичем (Саранск). «Акрон» выиграл со счётом 1:0.

На 20-й минуте встречи нападающий хозяев Абу-Саид Эльдарушев открыл счёт, выведя «Акрон» вперёд. «Алания» пыталась отыграться до конца матча, но так и не смогла изменить счёт встречи — 1:0, минимальная победа «Акрона».

«Акрон» продолжает свою уверенную победную серию, доведя её до четырёх побед — до этого были обыграны «КАМАЗ» (2:0) и «Волгарь» (4:1), а также разгромлен тульский «Арсенал» (5:1). Для «Алании» это поражение стало первым в сезоне — ранее владикавказская команда обыграла «КАМАЗ» и «Нефтехимик», а также сыграла вничью с «Черноморцем».

В прошлом сезоне «Акрон» финишировал на девятом месте в турнирной таблице Первой лиги. «Алания» закончила прошлый сезон на третьем месте в турнирной таблице Первой лиги.

Россия - Мелбет Первая лига. 4-й тур
06 августа 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 0
Алания
Владикавказ
1:0 Эльдарушев – 20'
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