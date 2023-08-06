«Акрон» минимально обыграл «Аланию» в матче 4-го тура Первой лиги

Завершился матч 4-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Акрон» из Тольятти и владикавказская «Алания». Команды играли на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Александром Машлякевичем (Саранск). «Акрон» выиграл со счётом 1:0.
На 20-й минуте встречи нападающий хозяев Абу-Саид Эльдарушев открыл счёт, выведя «Акрон» вперёд. «Алания» пыталась отыграться до конца матча, но так и не смогла изменить счёт встречи — 1:0, минимальная победа «Акрона».
«Акрон» продолжает свою уверенную победную серию, доведя её до четырёх побед — до этого были обыграны «КАМАЗ» (2:0) и «Волгарь» (4:1), а также разгромлен тульский «Арсенал» (5:1). Для «Алании» это поражение стало первым в сезоне — ранее владикавказская команда обыграла «КАМАЗ» и «Нефтехимик», а также сыграла вничью с «Черноморцем».
В прошлом сезоне «Акрон» финишировал на девятом месте в турнирной таблице Первой лиги. «Алания» закончила прошлый сезон на третьем месте в турнирной таблице Первой лиги.
- 6 августа 2023
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