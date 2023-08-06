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«Балтика» — «Факел»: после первого тайма счёт 1:1

«Балтика» — «Факел»: после первого тайма счёт 1:1
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В матче 3-го тура чемпионата России по футболу встречаются калининградская «Балтика» и воронежский «Факел. Команды играют на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Встреча началась в 17:30 мск. Счёт по итогам первого тайма — 1:1. Отличились защитник Василий Черов (автогол) и полузащитник Вячеслав Якимов.

Единственное предупреждение в первом тайме получил защитник гостей Сергей Брызгалов.

МИР Российская Премьер-лига. 3-й тур
06 августа 2023, воскресенье. 17:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
2 : 1
Факел
Воронеж
1:0 Черов – 8'   1:1 Якимов – 14'   2:1 Мусаев – 48'
Комментарии
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