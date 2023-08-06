«Балтика» — «Факел»: после первого тайма счёт 1:1
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В матче 3-го тура чемпионата России по футболу встречаются калининградская «Балтика» и воронежский «Факел. Команды играют на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Встреча началась в 17:30 мск. Счёт по итогам первого тайма — 1:1. Отличились защитник Василий Черов (автогол) и полузащитник Вячеслав Якимов.
Единственное предупреждение в первом тайме получил защитник гостей Сергей Брызгалов.
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