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Непомнящий: в матче с ЦСКА «Локомотив» на большее не наиграл. Результат справедлив

Непомнящий: в матче с ЦСКА «Локомотив» на большее не наиграл. Результат справедлив
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Бывший главный тренер калининградской «Балтики» Валерий Непомнящий прокомментировал результат матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 между московскими ЦСКА и «Локомотивом». Напомним, армейцы одержали разгромную победу со счётом 4:1.

«До матча я не ожидал такого итога. В первые 20 минут у меня возникли сомнения по поводу победы ЦСКА. Но потом всё встало на свои места – хозяева использовали свои шансы. У «Локомотива», конечно, серьёзные силы в атаке, но вот в игре в обороне есть проблемы. Считаю, что результат справедлив. Понятно, что на нём сказалось везение, пенальти, тем не менее «Локомотив» на большее вчера не наиграл», — приводит слова Непомнящего «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, вчера, 5 августа, прошёл матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 между московскими ЦСКА и «Локомотивом». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. ЦСКА разгромил «Локомотив» со счётом 4:1.

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